Martín Chirino en el cupón de la ONCE del 23 de agosto

La ONCE homenajea al escultor grancanario en el cupón del sábado, 23 de julio. ONCE.

La ONCE homenajea al escultor canario, Martín Chirino, con la difusión de un cupón el próximo 23 de agosto. Por el centenario de su nacimiento pondrá a la venta cinco millones y medio de boletos con la imagen de la escultura, ‘Lady Harimaguada‘.

El delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López ha presentado este cupón especial, acompañado de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y del secretario de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, Eduardo Rodríguez.

Cupón del sueldazo

Este cupón se sortea un sábado coincidiendo con los sueldazos del fin de semana. Un premio de más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos. Además habrá premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización pondrán a la venta esta edición junto con la web, www.juegosonce.es, y los comercios colaboradores.

Obra de Martín Chirino

Martín Chirino se incorpora al grupo ‘El Paso’ en el año 1958, junto con Saura, Canogar, Feito, Millares, etc. En 1983 fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en 1989, director del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.

El hierro forjado es el principal material utilizado por Martín Chirino en sus esculturas, y la espiral es un motivo visual que aparece frecuentemente en sus esculturas.

Chirino expone en Europa, América y Asia. Su obra forma parte de importantes museos y colecciones como The Alfred North Ringling Museum (Sarasota), Chase Manhattan Bank (Nueva York), o de la Fundación Juan March (Madrid), entre otras.

Entre sus galardones destacan el Premio Internacional de Escultura de la Bienal de Budapest, el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Canarias de Artes Plásticas o el Premio Nacional de Escultura de la CEOE, entre otros.

El escultor muere en Madrid el 11 de marzo de 2019. Sus cenizas descansan bajo el monumento fúnebre que ideó en vida llamado ‘Jano’, en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.