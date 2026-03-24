La Unidad de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife atendió a miles de mujeres y menores en 2025

Más de 4.000 mujeres atendidas por violencia de género en Tenerife en 2025 / Archivo

La Unidad Orgánica de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife atendió el año pasado a 4.082 mujeres, además de menores y su entorno, a través de 13 oficinas y tres centros CAVIS, mientras que los dispositivos de emergencia registraron 536 activaciones, según el Plan Operativo presentado para 2026 durante las III Jornadas Insulares de Buenas Prácticas del IASS.

Durante 2025, la red insular contó con 13 oficinas, que atendieron a 4.082 mujeres, además de menores y su entorno. Asimismo, los tres centros CAVIS prestaron atención a 349 mujeres y 77 menores, según ha informado este martes el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

En el ámbito de emergencias, el dispositivo DEMA registró 536 activaciones, 192 simultáneas, atendiendo a 169 mujeres y 77 menores, mientras que el Centro de Acogida Inmediata (CAI) acogió a 90 mujeres y 37 menores.

II Jornadas Insulares de Buenas Prácticas

En cuanto a la prevención y formación, se celebraron II Jornadas Insulares de Buenas Prácticas con 146 participantes, ocho acciones formativas con 171 profesionales de 27 municipios, y 20 acciones de sensibilización que alcanzaron a 609 profesionales.

La directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, destacó que la mejora de la atención frente a la violencia de género “no depende únicamente de los recursos disponibles, sino de cómo se articulan y se coordinan”.

Durante la celebración de esta jornada se abordaron, desde diferentes perspectivas, los retos que plantea la intervención, poniendo el foco en la coordinación entre administraciones, el papel de los municipios, la respuesta en situaciones de urgencia y la incorporación de enfoques especializados, como la atención a la salud mental.