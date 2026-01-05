Más de 19.000 canarios se benefician del programa para dejar de fumar

Sanidad recuerda los riesgos que tienen para la salud y el medio ambiente los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, especialmente, en la población más joven

Más de 19.000 fumadores canarios se han beneficiado del Programa de Ayuda al Fumador de Canarias de deshabituación tabáquica, desarrollado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscrita a la Consejería de Sanidad.

Más de 19.000 fumadores canarios se benefician del programa para dejar de fumar. RTVC

El programa es una de las iniciativas del Ejecutivo regional frente al consumo de tabaco, responsable de gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas mortales, y del empeoramiento de patologías ya existentes o con las que no tiene vinculación causal, según ha recordado este lunes la Consejería de Sanidad en una nota.

Además, insiste en los riesgos que tienen para la salud y el medio ambiente los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, especialmente, en la población más joven.

En el Programa de Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública se han establecido unas prioridades, acordes con al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud y con los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

408.000 personas ya han dejado de fumar

Según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021), los datos del tabaquismo en mayores de 16 años muestran una prevalencia de fumadores del 19,9 por ciento (varones 23,2 por ciento; mujeres 16,8 por ciento).

Ha descendido seis puntos desde 2015 (26,2 por ciento). Aun así, hay 375.000 fumadores en Canarias (214.000 varones y 161.000 mujeres), añade Sanidad.

Desde 2015 ha aumentado el número de exfumadores (de 15,6 por ciento a 21,7 por ciento) en ambos sexos (varones de 24,7 por ciento a 27,6 por ciento; mujeres de 11,7 por ciento a 18,7 por ciento). Ello implica que 408.000 personas han dejado de fumar.

Se reducen los fumadores de 16 a 29 años

La prevalencia de fumadores en el tramo de edad más joven ha descendido (16-29 años) es del 16,1 por ciento (varones 17,3 por ciento; mujeres 15 por ciento). (27.000 fumadores menos que en 2015).

Ha descendido también el número de personas que han iniciado el consumo antes de los 15 años, pasando de un 36 por ciento en 2015 a un 28 por ciento en 2021.

La prevalencia de personas que nunca han fumado en el tramo de edad más joven (15-29) ha aumentado desde el 68,5 por ciento según datos de la ESC 2015 hasta el 77,7 por ciento en ESC 2021.