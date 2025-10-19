La tormenta ‘Ramil’, conocida como ‘Fengshen’ a nivel internacional, amenaza con alcanzar hasta 90 kilómetros por hora

Imagen cedida.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Filipinas ha informado de la evacuación de 22.311 personas –unas 8.000 familias– de las regiones de Calabarzon y Bicolandia ante los efectos esperado por la tormenta tropical ‘Ramil’, que podría causar intensas lluvias e inundaciones.

La tormenta ‘Ramil’, conocida como ‘Fengshen’ a nivel internacional, amenaza con alcanzar hasta 90 kilómetros por hora y provocar oleaje de hasta dos metros de altura, según las autoridades meteorológicas filipinas.

Evacuación de habitantes

La mayoría de los afectados se encuentran Bicolandia –más de 20.000 evacuados– , en la que ya previamente habían informado la evacuación de unos 9.000 habitantes de la isla de Catanduanes, que cuenta con una población de unas 270.000 personas.

Casi 40 puertos han tenido que suspender sus operaciones y cancelar los viajes, tres en la región de Luzón Central, doce en Calabarzon y hasta 26 instalaciones portuarias se encuentran cerradas en Bicolandia.

Barcos y lanchas

En este sentido, más de 3.000 pasajeros han visto modificado su horario de viaje y unos 1.000 buques de carga, seis barcos y siete lanchas motorizadas han quedado retenidas.

Filipinas padece al año unas 20 tormentas y tifones, que afectan especialmente a las zonas más empobrecidas y densamente pobladas del país.