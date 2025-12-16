Las bases aéreas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote registraron estas cifras el pasado sábado

La borrasca Emilia que mantuvo en alerta a Canarias durante todo el fin de semana dejó tres récords meteorológicos en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, los tres registrados el sábado 13 de diciembre.

La Borrasca Emilia dejó 3 récords meteorológicos en los aeropuertos canarios. Archivo RTVC

Según detalló en X la Agencia Estatal de Meteorología, el primero de ellos es la racha de viento más fuerte medida en el aeropuerto de Gran Canaria desde que hay datos: 113 kilómetros por hora.

Los otros dos récords corresponden al frío; concretamente, a las temperaturas máximas más bajas registradas hasta ahora en un mes de diciembre en los puntos de medición.

Se dieron en el aeropuerto de Lanzarote, donde el sábado el termómetro no pasó de 15,5 ºC, y en el aeropuerto de Fuerteventura, donde ese mismo día las temperaturas no superaron los 15,9 ºC.