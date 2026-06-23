Las Dunas de Maspalomas y el Parque Rural del Nublo concentran la mayor parte de los expedientes incoados por agentes de Medio Ambiente en un año y medio

El Cabildo de Gran Canaria sanciona a más de 220 visitantes por infracciones en espacios naturales.

El Cabildo de Gran Canaria ha tramitado más de 220 expedientes sancionadores a visitantes extranjeros en espacios naturales protegidos durante 2025 y el primer semestre de este año, en su mayoría en las Dunas de Maspalomas y el Parque Rural del Nublo.

El consejero del área, Raúl García Brink, señaló que “la preservación de nuestro entorno es un asunto que debe ir integrado en la filosofía de cada persona que disfruta de nuestros parajes. Tanto de quienes residen aquí como de quienes nos visitan”.

“Gran Canaria cuenta con espacios naturales de extraordinario valor ecológico y paisajístico que constituyen una de nuestras principales señas de identidad. La inmensa mayoría de quienes nos visitan disfrutan de ellos de manera responsable. Pero estos datos nos recuerdan que debemos seguir reforzando la información y la sensibilización. Para garantizar que la conservación del territorio sea compatible con su disfrute”, subrayó.

Durante 2025 se registraron 151 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades, de las cuales el 64,24% ya habían sido abonados y archivados, mientras que más del 80% habían sido correctamente notificadas.

280 infracciones medioambientales en trámite

A estos datos se suman los correspondientes al año 2026, en donde el Cabildo mantiene en tramitación 280 infracciones medioambientales en espacios protegidos, de los cuales 75 corresponden a ciudadanos extranjeros, lo que representa cerca del 27% del total.

Los incumplimientos han sido cometidos por visitantes procedentes de Canadá, Hungría, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, Francia, Alemania, Italia, República Checa, Noruega, Suecia, Suiza y China. Entre ellas, las nacionalidades alemana, francesa, italiana y británica son las que registran un mayor número de expedientes.

Los espacios naturales donde se concentra el mayor número de actuaciones son la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, con 43 intervenciones registradas en lo que va de 2026, y el Parque Rural del Nublo, con 16. Estos datos coinciden con la elevada afluencia de visitantes que reciben ambos espacios a lo largo del año.

Las Dunas y el Roque Nublo, entre los más protegidos

El Cabildo de Gran Canaria, a través de los agentes medioambientales, ha reforzado las labores de vigilancia y conservación en los enclaves que registran una mayor afluencia de visitantes a lo largo del año. Estas actuaciones tienen como objetivo la protección de los espacios naturales protegidos y fomentar un uso responsable y sostenible del territorio insular.

La institución aprobó recientemente la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un instrumento que busca blindar y gestionar de forma sostenible las 404 hectáreas del enclave, frenando la erosión costera y compatibilizando la preservación de este ecosistema único con el uso turístico.