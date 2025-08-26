Más de 4 millones de euros para rehabilitar el Teatro Guimerá

El Gobierno de Canarias aporta 4.174.340 de euros destinados a la reforma integral del Teatro Guimerá, de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura aportará una subvención de 4.174.340 euros para financiar de forma prioritaria la reforma integral del Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Se quiere garantizar así su seguridad estructural, accesibilidad y conservación de elementos ornamentales.

La subvención se canaliza a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá. Se trata de un inmueble histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. Forma parte del patrimonio cultural protegido en la delimitación de su entorno de protección.

El Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, será rehabilitado por completo

Un edificio histórico

El Teatro Guimerá, con más de 160 años de historia, tiene un valor histórico, arquitectónico y artístico «indiscutible». La actuación de rehabilitación busca conservar esos atributos frente al deterioro provocado por el paso del tiempo, señala el Gobierno regional.

Ante estas circunstancias, se han desarrollado diversas líneas de intervención para restaurar elementos ornamentales y mobiliario. También para resolver diferentes patologías estructurales detectadas en el edificio.

Con la necesidad de ejecutar de forma coordinada estas intervenciones en un único contrato de obras, se procedió a refundir en un único proyecto las intervenciones previstas en las propuestas anteriores. Esto dio lugar al proyecto básico de ejecución de las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 17 de febrero de 2025.

La consejera del área, Migdalia Machín, destaca que este convenio enfatiza la obligación de comunicar cualquier hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes culturales. También la necesidad de coordinar las actuaciones entre las distintas instituciones para tutela y gestión del patrimonio canario.