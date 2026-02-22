Un sábado de piñata con medio centenar de actuaciones en 18 horas ininterrumpidas de música y baile, detalla una nota del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estima que unas 425.000 personas se dieron cita ayer durante la jornada del sábado de piñata con 18 horas de actuaciones musicales, incluidas las de los cantantes Sebastián Yatra y Nicky Jam, en esta edición del carnaval dedicada a “Los Ritmos Latinos”.

Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Música y baile

El segundo Carnaval de Día del año y los bailes nocturnos de la Piñata del Viernes se vieron fundidos en una misma jornada festiva, con más de medio centenar de actuaciones en 18 horas ininterrumpidas de música y baile, detalla una nota del Ayuntamiento.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, valora en la nota «la buena salud» del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, opina que el carnaval de la ciudad es «imbatible» ya que son miles las personas que han disfrutado de estos diez días de fiesta en la calle en lo que considera «el mejor y más seguro Carnaval del mundo”.

Por su parte, Javier Caraballero, concejal de Fiestas, ha manifestado que el Carnaval no ha perdido un ápice de su esencia, y los chicharreros demostraron una vez más que en hacer carnavales «somos imbatibles”.

Actuaciones de artistas

El Ayuntamiento explica que las actuaciones de Sebastián Yatra y Nicky Jam hicieron que la afluencia de gente se incrementara con la caída de la noche, con una masiva presencia de carnavaleros que se hizo especialmente patente en el espacio litoral de la ciudad.

El gentío terminó por abarrotar toda el área comprendida entre la avenida Francisco La Roche, la alameda del Duque de Santa Elena y la plaza de España, al igual que calles adyacentes como La Marina, Villalba Hervás y Emilio Calzadilla.

Programación de actividades

Desde el mediodía, cuando dio comienzo la programación de actividades organizada por el Ayuntamiento, a través de Fiestas de Santa Cruz, la afluencia de personas resultó constante en torno a los escenarios instalados en las plazas de la Candelaria y del Príncipe, así como en la avenida Francisco La Roche.