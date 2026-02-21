Una jornada de Piñata en la que la música y el ritmo estará presente en diversos puntos de la capital tinerfeña

El fin de semana de Piñata de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife se prolongará desde el mediodía de este sábado hasta la madrugada del domingo, una jornada en la que se espera la presencia de dos artistas internacionales, Sebastián Yatra y Nicky Jam, que encabezan la lista de múltiples artistas invitados.

A partir de las 12:00 horas, la capital tinerfeña acogerá los bailes del Carnaval de Día, que se unirán con la noche en un maratón de música de más de 18 horas, según detalla el Ayuntamiento de Santa Cruz en una nota.

En Francisco La Roche la jornada comenzará a las 14:00 horas ,con DJ Wes, para continuar con el cantante internacional Leoni Torres, a las 15:30, y dar paso, a las 17:00 horas, a Anaé.

Desarrollo de los actos

Será a las 17:30 horas cuando le llegará el turno a Eddy Herrera. Por tanto, tras hora y media cederá el testigo a Pepe Benavente. Sebastián Yatra, uno de los platos fuertes de la noche, traerá su «ritmo latino» a las 19:30. Así es que, tras él, Tay de León a las 21:00 horas.

Más tarde, a las 21:30 horas, subirá al escenario de Francisco La Roche Nicky Jam, que actuará hasta las 23:00 horas, previo a Dj Jonay, que estará hasta las 06:00 horas cerrando la noche.

En el escenario de la plaza de La Candelaria comenzará con las comparsas del carnaval hasta las 13:00 horas, para dar paso a Nueva Línea. Seguirán Pepe Benavente y El Morocho, a partir 13:30 horas.

Tonny Tun Tun

Tras ello, llegará el turno de Tonny Tun Tun a las 14:30 horas y dar paso, a las 16:00 horas, a Maquinaria Band. Continuará, Nueva Línea de 18:00 a 19:00 horas, y a partir de entonces orquestas, que se irán alternando desde las 19:00 horas cada hora y cuarto, empezando por Orquesta Saoco, Wamampy, Tropin, Generasión, Sonora Olympia, Dinacord y DJ Osorio, que cerrará la velada hasta las 06:00 horas.

En la plaza del Príncipe, la programación comenzará a sonar a partir de las 12:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 horas, momento en que se dará paso a Varadera 103, la Orquesta Tenerife, la Orquesta Maracaibo y Banda Loca, que se alternarán desde las 21:15 horas hasta las 06:00 horas cada dos horas.