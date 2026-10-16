Los roedores campan a sus anchas por los jardines y los edificios del Barrio Atlántico, mientras los residentes reclaman una solución definitiva

Los vecinos de Barrio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, aseguran que llevan más de dos años sufriendo una plaga de ratas que se ha convertido en un problema cotidiano. Según denuncian, los roedores campan a sus anchas tanto por los jardines como por el interior de los edificios, una situación que genera malestar y preocupación entre los residentes.

RTVC

Trampas y veneno para frenar la plaga

Ante la persistencia del problema, algunos vecinos han decidido tomar medidas por su cuenta. Los residentes aseguran que han colocado trampas y utilizado veneno para intentar erradicar la presencia de los roedores, sin que hasta ahora hayan conseguido acabar con una situación que, según denuncian, se prolonga desde hace más de dos años.

Por su parte, el consistorio sostiene que el nuevo veneno empleado contra los roedores actúa con mayor rapidez, aunque insiste en que la colaboración vecinal resulta fundamental para mejorar la eficacia de las medidas de control.

Mientras tanto, los residentes continúan a la espera de una solución definitiva que permita recuperar la normalidad en los jardines y edificios de Barrio Atlántico.