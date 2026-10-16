De cara al encuentro ante los manchegos, Savignani ha apelado a «bajar las pérdidas y cuidar mejor el balón», a la misma vez que será clave «imponer el ritmo»

El entrenador del Cajasiete Gran Canaria, Bruno Savignani, ha restado ruido a la derrota ante el HLA Alicante (84-74) y ha destacado que ha traído consigo «una semana muy productiva» para entender que los reveses «sirven para dar un paso adelante y tener un toque de atención»: «Ni somos tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos».

Entrenador del Caja Siete Gran Canaria, Bruno Savignani

En la previa del duelo de este sábado, a las 18.00 hora canaria, ante el Bueno Arenas Albacete Basket, el brasileño ha revelado que todos «han sentido mucho la derrota», pero lo han hecho con la conciencia de saber lo dura que es la Primera FEB y con la mente puesta en «saber cómo utilizarlo y ver cómo vamos a responder a perder un partido«.

Encuentro ante los manchegos

«Desde la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con vosotros, quise dar a entender que nadie va a ganar la liga sin perder un partido. Obviamente, queremos ganar todos los partidos y vamos a trabajar para que ganemos siempre, pero también hay que entender que la liga es dura, y los que no creen esto, poco a poco van a entenderlo. A nadie le ha gustado la derrota, pero somos un equipo muy serio, que trabaja muy duro y estamos todos en la misma página«, ha reflexionado.

De cara al encuentro ante los manchegos, Savignani ha apelado a «bajar las pérdidas y cuidar mejor el balón», a la misma vez que será clave «imponer el ritmo» que desea el Cajasiete Gran Canaria para ser capaces de mostrar «un baloncesto dinámico y capaz de correr la pista, pero con cierto orden».

Albacete Basket

Espera que esa receta sirva para derrotar a un Albacete Basket que ha definido como «un equipo con las ideas muy claras» que vendrá al Gran Canaria Arena a «jugar un baloncesto con altísimo ritmo«, lo que lo convierte en el tercer equipo con mayor número de posesiones en este inicio liguero.

El técnico amarillo ha alertado de la necesidad de defender al rival en primera llegada y ha insistido en «controlar el ritmo de partido», una virtud que considera «muy importante» en el baloncesto moderno.

Preguntado por la complicada adaptación de Pierre Pelos a Primera FEB, Bruno Savignani ha dado naturalidad a sus dificultades y ha recalcado que el francés «es consciente» de que el cuerpo técnico está para «ayudarle a que se adapte lo más pronto posible a la manera en que se juega en la liga», para lo que el brasileño ha depositado «total confianza» en el galo.

«Es un chico muy inteligente, muy listo, y sabe que hay que estar preparado para las cosas que pueden pasar. Tiene toda la confianza del equipo y mía y necesitamos que esté con esa confianza elevada para que pueda nos ayudar de la mejor manera posible«, ha abundado.

Elogio para Carlos Alocén

Savignani también ha tenido palabras de elogio para Carlos Alocén y Fran Guerra, aunque se ha parado en este último para explicar que desde el cuerpo técnico siguen buscando fórmulas «con vídeos y trabajos específicos» para ser capaces de dar más comodidad con el juego al grancanario y que pueda seguir anotando y creando para sus compañeros con más liberación.