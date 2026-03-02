Durante una rueda de prensa para hacer balance del Carnaval 2026, el alcalde de la capital señaló que la alta participación refleja «la buena salud» de esta fiesta

Sábado noche de carnaval en Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife cerró su edición de 2026 con más de un millón de personas participando en concursos, galas y actos de día y de noche entre el 16 de enero y el 23 de febrero, según los datos facilitados este lunes por el Ayuntamiento, que destacó que todas las cifras superan a las registradas en 2025.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en el balance del Carnaval 2026, ha subrayado que esta participación refleja “la buena salud” de la principal fiesta internacional de la capital tinerfeña, y ha recordado que el pasado año algunos días de lluvia afectaron a la afluencia.

En materia de seguridad, el hospital del Carnaval atendió a 676 personas, lo que representa el 0,01 % del total de asistentes, según los datos aportados.

El alcalde ha defendido que se trata de una de las fiestas multitudinarias “más seguras del mundo”, aunque ha asegurado que se seguirá reforzando el operativo y la concienciación ciudadana.

En limpieza, se recogieron 443 toneladas de residuos, una menos que el año anterior, y cerca de 2.000 personas participaron en talleres ambientales.

Desde el consistorio se destacó la labor del equipo de limpieza, cuya intervención tras los actos multitudinarios permitió recuperar la normalidad en pocas horas.

Cifras récord también en movilidad

La movilidad registró también cifras al alza, ha resaltado y las guaguas de TITSA transportaron a más de 1,1 millones de pasajeros, un 8 % más que en 2025, mientras que el tranvía de Metropolitano de Tenerife alcanzó casi 460.000 usuarios, un 13 % más.

Navieras y aerolíneas registraron incrementos medios del 10 % vinculados al carnaval, ha apostillado.

La ocupación hotelera media superó el 84 %, seis puntos más que el año anterior, según ha precisado el alcalde, quien ha comentado que solo el día del coso, unas 10.000 personas se desplazaron desde el norte y el sur de la isla en guagua hasta la capital, lo que obligó a activar un operativo especial de la Policía Local para organizar más de 200 vehículos, y a reforzar efectivos de la Policía Nacional con agentes desplazados desde otros puntos.

El sábado de Piñata fue una de las jornadas de mayor afluencia, con actividad ininterrumpida durante más de catorce horas y conciertos al cien por cien de ocupación, ha agregado Bermúdez.

Fechas del carnaval de 2027

De cara a 2027, el alcalde ha avanzado que ya trabaja en la próxima edición y se estudia la posibilidad de fijar una fecha independiente del calendario tradicional vinculado a la Cuaresma, aunque la decisión aún no está tomada.

Asimismo, ha señalado que uno de los aspectos a analizar será el margen necesario para el montaje de infraestructuras, especialmente el escenario principal y el dispositivo técnico asociado a galas y concursos, así como la coordinación de los operativos de seguridad, limpieza y movilidad.

Ha subrayado que el objetivo es garantizar las mejores condiciones para los grupos, carnavaleros, comercios y vecinos, y ha recordado que no sería la primera vez que se modifica el calendario, como ocurrió en 2022, cuando debido a la pandemia la fiesta se trasladó al mes de junio.