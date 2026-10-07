Más Madrid plantea a Ada Colau como candidata de Frente Amplio

La exalcaldesa de Barcelona Ada Coalu suena como candidata de Frente Amplio, la coalición formada por IU, Movimiento Sumar y los comunes, para las próximas elecciones generales

Más Madrid ha propuesto este miércoles a la exalcadesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista del nuevo Frente Amplio para las elecciones generales como número uno por la capital catalana, sin que haya un acuerdo global con el resto de partidos de la coalición: IU, Movimiento Sumar y los comunes. La propuesta de Más Madrid ha generado cierto malestar entre los otros partidos de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, que coinciden en pedir más discreción sobre las negociaciones y en esperar a dar detalles de la candidatura hasta que haya un acuerdo global.

Ada Colau. EFE/ Quique García

Una propuesta «coral»

En concreto, Más Madrid ha planteado que la nueva coalición Frente Amplio sea una candidatura coral en la que Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por Barcelona, algo poco habitual, ya que lo tradicional es que sea el número uno por Madrid.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, sería número uno de la lista de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre, según esta misma propuesta.

Ada Colau y Mónica García son las dos opciones con más fuerza que hay ahora mismo sobre la mesa para ser cabezas de lista de Frente Amplio, y ambas han mostrado su disponibilidad a dar este paso, pero con su propuesta Más Madrid despeja el camino para que este puesto lo ocupe la exalcaldesa de Barcelona.

Negociación abierta

Los comunes no han confirmado este miércoles la candidatura de Colau y han pedido esperar hasta lograr un «acuerdo global» entre todas las formaciones del espacio.

«La negociación sigue abierta, estamos trabajando para hacer un acuerdo lo más amplio posible que incluya a todas las fuerzas políticas de izquierdas, con las que dialogamos para construir de manera sólida y cohesionada el Frente Amplio», han señalado fuentes del partido catalán.

En la misma línea, IU ha avisado a Más Madrid de que las candidaturas para las elecciones generales de Frente Amplio «deben formar parte de un acuerdo global, democrático y compartido«.

«Izquierda Unida hace un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de todas las organizaciones. Va a trabajar para un acuerdo justo en el que todas las fuerzas estén bien representadas y cómodas», ha añadido.

Y Movimiento Sumar se ha limitado a reclamar la necesidad de «seguir conversando y actuando con discreción».

Incógnita tras la renuncia de Díaz

El cabeza de cartel de la coalición sigue sin conocerse oficialmente tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir en listas, aunque la opción de que sea Colau parece más probable.

Otra incógnita pendiente es si Podemos se unirá o no a Frente Amplio, una decisión que habrá que tomar como tarde el próximo 16 de octubre, cuando acaba el plazo para registrar coaliciones para los próximos comicios.

Podemos ha ofrecido a Frente Amplio la celebración de unas primarias abiertas para elegir a un candidato conjunto, un proceso al que se presentaría la número dos de los morados, Irene Montero, pero que la coalición no contempla por el momento.

También está pendiente la posible incorporación de fuerzas territoriales como Compromís, cuya ejecutiva acaba de decidir que haya una única papeleta de la izquierda alternativa en las elecciones generales en la Comunidad Valenciana liderada por ellos, por el momento al margen de Frente Amplio.