Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 24 de junio

Tras un martes gris, este miércoles disfrutaremos más del sol, especialmente a partir del mediodía cuando la nubosidad baja de la mañana tenderá a disiparse.

Antes de eso, durante la madrugada, podrían registrarse algunas lloviznas en medianías. E intervalos de evolución en zonas de interior de El Hierro, o por el Sur de La Palma y de Tenerife. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 23 – 29ºC en costas.

Viento

El viento será del Norte-Nordeste flojo a moderado, predominando las brisas en las costas Suroeste de las islas más altas. Será del Oeste flojo a moderado en cumbres +1800m, más intenso del Suroeste y con intervalos fuertes en El Teide. Y en el mar, situación tranquila para disfrutar de la playa, las olas más grandes no llegarán al metro de altura.

Previsión isla a isla

EL HIERRO: Predominio de los intervalos nubosos con amplios claros en zonas costeras donde se registrarán las temperaturas más agradables. Viento del Norte-Nordeste flojo.

LA PALMA: Alternancia de nubes y claros, nubosidad que será más compacta en medianías. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Norte-Nordeste flojo.

LA GOMERA: Menos nubes, las más compactas al amanecer por el Norte. En el resto lucirá el sol y las temperaturas serán agradables, máximas 23 – 28ºC en costas.

TENERIFE: Abundante nubosidad baja por el Norte y Nordeste al amanecer dando paso a intervalos nubosos, y nubosidad de evolución en las medianías del Sur y Oeste. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento será del Suroeste fuerte en El Teide

GRAN CANARIA: La panza de burro de la mañana por el Norte dará paso a cielos poco nubosos, al igual que la nubosidad en puntos del Suroeste. Temperaturas agradables, máximas +25ºC en muchos puntos de costas. Viento del Norte flojo a moderado.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas sin cambios, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

LANZAROTE: Las nubes de la mañana darán paso a un miércoles soleado y agradable. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento soplará del Norte-Nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los cielos poco nubosos. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento de componente Norte 10 – 25km/h.