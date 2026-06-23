Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, responde a lo manifestado por la consejera Nieves Lady Barreto

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia en una imagen de archivo. Efe

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado a Canarias que rechace el fin de la contingencia migratoria en las islas, situación que le permite trasladar a los menores migrantes a otras comunidades, tras la mejora de su sistema de atención, una circunstancia que está «recogida en la ley».

«Saben perfectamente cómo funciona la contingencia migratoria, por lo que deberían dejar de confundir a la opinión pública haciendo declaraciones irresponsables y comenzar a actuar con lealtad institucional», ha lamentado Rego a través de sus redes sociales.

Se ha referido así a las declaraciones realizadas ayer por la consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Lady Barreto (CC), quien mostró su oposición a la invitación del Ejecutivo central de plantearse desactivar los traslados, ya que, según el Gobierno canario, el número de chicos que siguen acogidos en las islas «triplica con creces» su capacidad asignada.

En un hilo en la red social Bluesky, Rego ha explicado que el sistema de acogida vinculante puesto en marcha en verano de 2025 establece que una comunidad que tenga su sistema de atención a niños y adolescentes extranjeros no acompañados ocupado al triple de su capacidad puede declararse en situación de contingencia migratoria y comenzar a trasladar a otras comunidades los menores que llegan a su territorio.

«Un año después la situación ha mejorado notablemente»

Este fue el caso de Canarias, Ceuta y Melilla: «Un año después, con más de 2.000 expedientes tramitados, la situación de los sistemas de acogida ha mejorado notablemente. Tanto es así que Canarias ha comenzado a cerrar centros de acogida ante la baja ocupación», ha explicado Rego.

Ante esta situación, la ministra ha explicado que, durante una reciente visita a Lanzarote, anunció que iba a convocar al Gobierno de Canarias «para valorar el mejor momento para poner fin a la situación de contingencia migratoria extraordinaria en las islas».

El motivo, ha subrayado, «es claro»: En los próximos meses, el número de niños acogidos dejará de multiplicar por tres su capacidad ordinaria y eso, por ley, obliga a levantar la contingencia migratoria.

Rego ha destacado que «nunca antes un Gobierno central ha arrimado el hombro» en esta cuestión tanto como el actual, no solo por la puesta en marcha de este mecanismo sino también por la transferencia de «una cantidad histórica de recursos»: 140 millones de euros en 2025, la mitad del presupuesto para la atención de la infancia migrante en toda España, ha indicado.

Y ha recordado que el PP, que cogobierna en las islas, ha tratado de «boicotear» este mecanismo desde que fue aprobado, haciendo «todo lo posible» para evitar que se llevara a cabo. La ministra ha asegurado que desde el Gobierno central van a seguir garantizando los derechos de niños y adolescentes migrantes y apoyando a todos los territorios de llegada: «Convendría que el resto de administraciones también estuviesen a la altura», ha sentenciado.