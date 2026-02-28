En 2024 se consolidó el crecimiento vegetativo negativo de los últimos siete años en Canarias puesto que fallecieron 5.846 personas más de las que nacieron

Mateo y Sofía volvieron a ser los nombres más recurrentes entre los recién nacidos en Canarias en 2024, último año revisado por el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Entre los varones, el nombre de Mateo es el favorito de los padres para sus bebés desde 2019, y en el de las mujeres, Sofía encadena su segundo año consecutivo en lo más alto del podio.

Thiago, Liam, Leo, Hugo, Enzo, Gael, Dylan, Noah, Diego, Lucas, Pablo, Martín, Gabriel, Rodrigo y Álvaro son, por este orden, otros de los nombres que con mayor frecuencia figuraron en las partidas de nacimiento en 2024.

Entre las niñas destacaron, también por este orden, Martina, Valeria, Valentina, Olivia, Lucía, Chloe, Emma, Alma, Gara, Jimena, Mía, Alana, Zoe, Alaia, Lía, Laia y María.

Más fallecidos que nacidos en 2024

2024 fue un año en el que fallecieron en Canarias 5.846 personas más de las que nacieron, consolidando el crecimiento vegetativo negativo de los últimos siete años en el archipiélago.

Por islas, el crecimiento vegativo fue negativo en todas salvo en Fuerteventura y Lanzarote, donde la población creció en 278 y 187 personas, respectivamente.

En Gran Canaria (-2.848 personas), Tenerife (-2.920), La Palma (-415), La Gomera (-89) y El Hierro (-39) nacieron menos personas de las que murieron.