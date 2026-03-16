El CEIP La Montañeta inaugura la quinta unidad infantil del municipio y amplía la oferta gratuita para familias con menores de dos años

La Consejería de Educación inauguró este lunes una nueva aula de primer ciclo en el CEIP La Montañeta de Los Realejos. Esta unidad pionera escolariza a trece niños y niñas de un año por primera vez en el municipio.

Educación estrena en Los Realejos su primera aula pública para bebés de un año / Consejería de Educación

El municipio de Los Realejos ya cuenta con cinco aulas destinadas al alumnado de entre cero y dos años. Los centros Agustín Espinosa y Mencey Bentor también ofrecen este servicio educativo gratuito a las familias. El Gobierno de Canarias implementa estas unidades de forma progresiva en los centros públicos de las islas.

Un servicio gratuito

Actualmente, unas 75 familias del municipio disfrutan de estos servicios educativos totalmente gratuitos para sus hijos. El alcalde, Adolfo González, agradeció el fuerte impulso dado a este proyecto durante el presente mandato. Además, el regidor confía en habilitar pronto espacios similares en los ocho colegios públicos de la localidad.

Por su parte, el director general David Crego insistió en el firme compromiso del Gobierno con la escolarización temprana. El concejal de Educación, José David Cabrera, destacó la vanguardia que suponen estos proyectos para los centros locales. Las autoridades celebraron el inicio del curso junto a la directora del centro y las familias beneficiadas.

Prioridad en la etapa temprana

La apertura de este espacio educativo forma parte de las prioridades estratégicas de la actual legislatura autonómica. El Gobierno canario utiliza estas plazas para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de vida. En consecuencia, la oferta pública crece para atender una demanda histórica de las madres y padres trabajadores.

La nueva aula para bebés de un año representa un hito dentro de la programación de la Consejería de Educación. El centro recibió a los nuevos alumnos en un acto que refuerza la conexión entre la escuela y la comunidad. Asimismo, la administración regional mantiene su plan de trabajo para crear más unidades infantiles en las siete islas.

Finalmente, las instituciones locales y autonómicas mantienen una línea de colaboración estrecha para mejorar las infraestructuras educativas. Los Realejos lidera ahora la implementación de este servicio con una red sólida de cinco aulas operativas. Esta política educativa busca transformar el modelo de aprendizaje inicial mediante la inversión constante en recursos públicos.