Maxo Arte Market abre en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura abre un mercado navideño para promover el talento juvenil

El Cabildo de Fuerteventura ha abierto las puertas de Maxo Arte Market Navidad, un mercado que tiene como objetivo promover y dar visibilidad al talento joven de la isla, según ha anunciado ese domingo.

Maxo Arte Market abre en el Centro Insular de Juventud. Cabildo de Fuerteventura.

En un comunicado, el consejero insular de Juventud, Adargoma Hernández, ha explicado que este mercado ofrece a los jóvenes creadores un espacio donde expresarse y compartir su obra, al tiempo que supone una forma de apoyar a nuevos artistas.

“No sólo impulsa la creatividad, sino que fomenta también el emprendimiento y la participación juvenil”, ha añadido el responsable insular de Juventud.

Centro Insular de Juventud

El mercado está disponible en el Centro Insular de Juventud. El horario de apertura es de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, incluido el lunes 5 de enero, víspera de Reyes. Además, por compras superiores a 10 euros, se sortea un viaje para dos personas a Sevilla.

Se trata de la tercera edición de una iniciativa promovida por la Consejería de Educación y Juventud, que nace de la evolución del certamen Maxo Arte Joven