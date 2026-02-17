El portal inmobiliario Idealista ha sacado la lista de los lugares que más demanda de alquileres tienen. Los municipios costeros y del área urbana son los que tienen mayor presión

San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y Telde (Gran Canaria) se han situado como las ciudades que acaparan una mayor demanda de alquiler en las Islas Canarias, según el ranking del cuarto trimestre de 2025 elaborado por idealista.

Calles de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, que junto a Telde, tienen la mayor demanda de alquiler en Canarias según el portal inmobiliario Idealista

Los municipios con mayor demanda en Canarias

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife es San Cristóbal de La Laguna (puesto 23) la población con la mayor demanda relativa, y junto a Granadilla de Abona (34) y Arona (36) adelantan en la clasificación a la capital tinerfeña, que se encuentra en el puesto 38. Otros municipios de Tenerife, como Adeje (57) o Puerto de la Cruz (93) aparecen en el listado.

Mientras, en Las Palmas, Telde (30) vuelve a registra mayor presión de la demanda que la capital de Las Palmas de Gran Canaria, que ocupa el puesto 33 de la tabla. La demanda de alquiler se traslada también a otras localidades del sur de la isla como Santa Bartolomé de Tirajana (121) o Mogán (128).

En el conjunto de España, la demanda relativa de pisos en alquiler se está trasladando a los municipios de la periferia de las grandes ciudades, En concreto, las ciudades de la periferia de Madrid y Barcelona son las que reciben una mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler frente a la oferta existente en cada población.

Municipios costeros con mayor presión de demanda

Este cambio en la demanda también se observa en provincias como Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas o Cádiz, donde varios municipios costeros y del área urbana tienen mayor presión de demanda que las áreas metropolitanas.

Como excepción a esta tendencia –mayor demanda en la periferia– se encuentran también algunas capitales de provincia. Encabezando la lista de estas capitales aparece Vitoria-Gasteiz, en séptima posición en el total del ránking, seguida por Pamplona (12), Lleida (13), Zaragoza (15), Barcelona (17) y Palma (19).