El president de la Generalitat comparecerá a las nueve de la mañana en el Palau para comunicar su futuro político

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó a primera hora de la mañana de este lunes al Palau. Allí está previsto que anuncie, a las ocho (hora canaria), una declaración institucional decisiva sobre su futuro político. La comparecencia llega tras un intenso fin de semana de reflexión y después de mantener varias conversaciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada este lunes al Palau de la Generalitat | EFE / Biel Alino

La Generalitat confirmó minutos antes que Mazón hablará a las ocho, pero no ofreció ningún detalle sobre el contenido de su mensaje. El hermetismo ha aumentado la expectación, tanto dentro del partido como entre los medios.

Presión en la calle

Desde primera hora, periodistas y cámaras rodean el Palau, a la espera de la comparecencia. La tensión política se mezcla con la presión ciudadana.

Ayer por la tarde, decenas de damnificados por la dana del 29 de octubre de 2024 se concentraron frente a la sede del Gobierno valenciano. Exigieron la dimisión de Mazón y expresaron su esperanza de que hoy anuncie su salida.