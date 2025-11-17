Mazón sobre la tarde de la dana: «Nadie sabía que la gente se estaba ahogando»

Carlos Mazón ha dicho en el Congreso que nadie era consciente de la magnitud de lo que iba a ocurrir en día de la dana que dejó 229 muertos

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes en el Congreso que «nadie sabía que la gente se estaba ahogando» el día de la dana. Tampoco de la magnitud «de lo que iba a ocurrir» durante esa tarde en la que pasó varias horas comiendo con una periodista.

Miembros de la Asociación de las víctimas de la dana se manifiestan en las inmediaciones del Congreso este lunes donde el presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón ha comparecido en la comisión de investigación. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Mazón ha hecho esta afirmación durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana de la Cámara Baja. Lo ha hecho a preguntas del diputado de Sumar Alberto Ibáñez.

El diputado le ha acusado de desaparecer de «la faz de la tierra» entre las 18:30 y las 19:43 horas del 29 de octubre. «¿Se metió dentro de la mochila con el jersey y el móvil?», le ha preguntado.

Le ha recriminado además que estuviera hablando de fútbol con la periodista con la que comió ese día en el restaurante «El Ventorro», mientras «la gente se ahogaba».

«Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, es que nadie lo sabía», le ha repetido insistentemente Mazón a Ibáñez. Este le ha reprochado también que no atendiera a las «preemergencias» que, según ha dicho, hubo días antes de la tragedia.

Mazón ha asegurado haber asumido la «máxima responsabilidad política posible» con su dimisión. Se ha mostrado convencido de que «nadie era consciente de la magnitud de lo que iba a ocurrir».