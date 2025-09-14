ES NOTICIA

El Gobierno de España desbloqueará 8.698 pisos turísticos en Canarias para destinarlos a alquiler para familias

Redacción RTVC
El desbloqueo de todas estas casas destinadas irregularmente a alquiler turístico “permitirá facilitar el acceso de la vivienda»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este domingo que el Ministerio de Vivienda ha notificado miles de pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios online.

Canarias es la segunda comunidad con más pisos en esta situación, con 8.698 casos, lo que equivale al 16,14% del conjunto del país.

Pisos turísticos

En total, en España se han detectado 53.876 alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor esta medida por ser “concreta, efectiva y real, frente al vacío que representa el Gobierno de Canarias (CC-PP) en materia de vivienda”.

Tal y como recordó este sábado Torres en el Comité Regional, el Gobierno presidido por Clavijo no ha entregado ni una vivienda de promociones impulsadas durante estos dos años que llevan gobernando. Las que han entregado fueron promovidas por el anterior gobierno presidido por Torres.

Alquiler turístico

El desbloqueo de todas estas casas destinadas irregularmente a alquiler turístico “permitirá facilitar el acceso de la vivienda a miles de jóvenes o familias que lo necesitan en las islas”, añadió Torres, al mismo tiempo que reconoció que “es una actuación concreta y no propaganda y promesas incumplidas como a las que nos tiene acostumbrados el actual gobierno autonómico”, culminó.

