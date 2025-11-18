Este viernes 21 de noviembre se acaba el plazo impuesto por el Tribunal Supremo

El Gobierno espera que un total de 780 menores no acompañados solicitantes de asilo se hayan incorporado al sistema de acogida y protección internacional antes del 21 de noviembre, fecha en la que acaba el plazo impuesto por el Tribunal Supremo, de los que 127 están pendientes de traslado esta semana.

El Estado confía en incorporar al sistema de asilo a 780 menores antes del viernes. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. EFE/Adriel Perdomo

«Creo que cumplimos sobradamente el auto del Supremo», ha señalado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo comunicado en el que ha informado acerca del traslado de menores no acompañados solicitantes de asilo en la última semana de cumplimiento del tercer auto del Tribunal Supremo.

Este viernes 21 de noviembre se cumple el plazo de 15 días establecido por el Supremo y, para entonces, se habrán incorporado al sistema de acogida y protección internacional 780 menores, ha señalado Cancela, que ha detallado que el Ejecutivo está pendiente de que el Gobierno de Canarias les remita una serie de datos que hay que complementar de un número aproximado de entre 70 y 80 menores.

88 pendientes de trámites

Ha explicado que ya se habían integrado, antes del tercer auto, a 337 jóvenes, cifra a la que hay que añadir otros 260 niños y niñas desde entonces hasta la fecha, y quedan pendientes de traslado para esta semana otros 127. De este modo, quedarían un total de 88 que están pendientes de algún tipo de trámite por parte del Gobierno de Canarias.

Fuentes del Comité Interadministrativo de los Gobiernos de España y Canarias sobre menores no acompañados solicitantes de protección internacional han informado de que una vez que finalice el plazo, el día 21, se dará traslado al Supremo de la acreditación del cumplimiento del auto y ambas partes seguirán colaborando con los menores que lleguen a las Islas y soliciten asilo mientras el TS no dicte sentencia.

«Hemos puesto a disposición del Gobierno de Canarias los recursos suficientes para poder cumplirlo y eso significa que no solamente termina este trabajo de colaboración interadministrativa, sino que sigue un procedimiento, al amparo del Tribunal Supremo que sigue vigente, y tendremos que seguir trabajando», ha señalado Cancela.