Mikel Demiri y Michela Santini vencen en la EPIC Gran Canaria 2026, un hito histórico con récord de participantes y un final resuelto en la cronoescalada

Mikel Demiri y Michela Santini, campeones de la EPIC Gran Canaria 2026 / EPIC Gran Canaria

La EPIC Gran Canaria 2026 ya tiene campeones. Los italianos Mikel Demiri y Michela Santini se han proclamado vencedores absolutos de una edición histórica de la prueba cicloturista internacional, tras dos días de competición y un desenlace vibrante que se ha decidido en la tercera y definitiva cronoescalada.

La edición 2026 pasará a la historia como la más multitudinaria y exigente celebrada hasta la fecha, con 680 ciclistas procedentes de 28 países, consolidando a la EPIC Gran Canaria como uno de los grandes eventos de ciclismo amateur internacional. La jornada final fue una auténtica batalla épica, con los dos primeros clasificados de la general masculina separados por tan solo un segundo, una muestra clara del altísimo nivel deportivo vivido en las carreteras de la isla. Los resultados de hoy han sido determinantes para definir el título, fruto del sumatorio de la etapa inaugural del sábado y la decisiva cronoescalada del domingo, tras dos días del mejor ciclismo internacional en Gran Canaria.

Los campeones masculinos

En la clasificación absoluta masculina, el triunfo fue para Mikel Demiri, que no tuvo fácil consolidar su victoria de ayer ante un Nikolas Ginter muy combativo, parando el crono con un tiempo total de 2 horas, 12 minutos y 45 segundos (2h12’45”), entrando en meta junto a su rival suizo, segundo con 2 horas, 12 minutos y 46 segundos (2h12’46”), a solo un segundo del título. El podio lo completó Martín Mata Cabello, tercero con un registro final de 2 horas, 13 minutos y 24 segundos (2h13’24”).

Las campeonas femeninas

En la clasificación absoluta femenina, la victoria fue para Michela Santini, que se proclamó campeona con un tiempo acumulado de 2 horas, 35 minutos y 44 segundos (2h35’44”). La segunda posición fue para Sandra Kannacher, con 2 horas, 40 minutos y 14 segundos (2h40’14”), mientras que el tercer puesto del podio lo ocupó Ballan Azzurra, con un tiempo total de 2 horas, 49 minutos y 50 segundos (2h49’50”).

Los campeones Junior

La clasificación Junior también dejó grandes actuaciones. En Junior Masculino, el primer puesto fue para Néstor Herrera González, con 1 hora, 13 minutos y 53 segundos (1h13’53”), seguido de Héctor Alfaya González, con 1 hora, 17 minutos y 15 segundos (1h17’15”), y Ayose Robaina González, con 1 hora, 18 minutos y 22 segundos (1h18’22”). En Junior Femenino, la victoria fue para Alexia Espino Pais, con 1 hora, 44 minutos y 23 segundos (1h44’23”), con Catherine Machlab Ramos en segunda posición, con 1 hora, 46 minutos y 37 segundos (1h46’37”), y Noelia del Carmen Pérez García cerrando el podio, con 1 hora, 49 minutos y 35 segundos (1h49’35”).

A por el décimo aniversario

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts se despide por este año pero ya prepara la que será, sin duda, una edición muy especial. El equipo ya trabaja en la edición 2027, décimo aniversario de este evento que ha dado un salto de nivel, organización, cantidad y calidad, consolidando el éxito de una edición con un 36% más de deportistas y que por primera vez se extiende al cálido municipio de Mogán, agotando las plazas en solo 6 horas.

La prueba cicloturista más popular del sur de Gran Canaria tiene más de un desafío, ya que nació con el trabajo y esfuerzo de un equipo enamorado del ciclismo con el objetivo de mostrar la isla como paraíso deportivo y servir de embajadora en el mundo de las rutas más populares y espectaculares.