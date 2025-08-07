La defensora, procedente de Newell’s Old Boys, se une al conjunto blanquiazul tras participar en la Copa América Femenina 2025

Milagros Martín durante un partido internacional con la selección argentina

El CD Tenerife Femenino ha formalizado la incorporación de la jugadora argentina Milagros Martín, de 18 años, procedente del club Newell’s Old Boys. Nacida en Buenos Aires el 26 de abril de 2007, la defensora se une a la plantilla blanquiazul tras disputar con su selección la Copa América Femenina 2025.

Internacional en categoría sub-20, Martín tuvo una participación destacada en el torneo continental, en el que disputó cuatro de los seis partidos, fue titular en tres y además firmó una asistencia decisiva en el encuentro frente a Chile. Asimismo, formó parte del combinado argentino que compitió en el Mundial sub-20 celebrado en Colombia, en el que ejerció la capitanía del equipo.

Además, el director deportivo del CD Tenerife Femenino, Jordi Torres, ha subrayado que la llegada de Milagros Martín representa una incorporación de presente y proyección, destacando su nivel competitivo y su capacidad de adaptación al alto rendimiento. “Es una jugadora con personalidad, calidad y recorrido. Confiamos en que su desarrollo se verá potenciado en el entorno del club”, señaló.

Por su parte, la nueva jugadora blanquiazul se integrará en los próximos días a la dinámica del equipo, como parte de la planificación de la temporada en curso.