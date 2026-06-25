Monográfico sobre Venezuela este viernes en ‘De la Noche al Día’

El matutino de La Radio Canaria emitirá desde La Graciosa entre las 06:30 horas y las 10:00 horas e incluirá el debate ‘Foro Cajasiete’ sobre la situación del sector pesquero en las Islas

Desde La Graciosa emitirá mañana viernes el matutino de La Radio Canaria, ‘Entre la Noche y el Día‘. Dirigido y presentado por Estíbaliz Pérez, y con un amplio equipo de colaboradores, la emisión, entre las 06:30 horas y las 10:00 horas, dedicará buena parte de su contenido a la situación en Venezuela.

Estíbaliz Pérez dirige y presenta ‘De la Noche al Día’ en La Radio Canaria

La situación en Venezuela, tras la doble erupción volcánica que ha asolado el país suramericano, será analizada desde distintas ópticas, y con distintos invitados/as, a partir de las 06:30 horas y hasta las 08:50 horas. La última hora desde Venezuela, las ayudas puestas en marcha desde España y desde Canarias y los testimonios de primera mano a través de la comunidad venezolana en las Islas, coparán este tramo del programa que entre las 07:40 horas y las 08:00horas emitirá en simultáneocon Televisión Canaria.

Foro Cajasiete

Entre las 09:00 horas y las 10:00 horas, tendrá lugar la última entrega de esta temporada del Foro Cajasiete que se despide, por el momento, analizando la situación en el sector pesquero en Canarias.

Hasta Caleta de Sebo, único núcleo poblado de forma permanente en La Graciosa, se trasladarán los invitados para participar en este Foro que reunirá a pescadores, acuicultores, armadores, biólogos y gestores políticos para poner sobre la mesa asuntos como el binomio pesca y sostenibilidad.

Caleta de Sebo, La Graciosa

Participarán como invitados en este ‘Foro Cajasiete’, Esteban Reyes, director general del Pesca del Gobierno de Canarias, Diego Rocha Tavares, biólogo coordinador de las reservas marinas de Canarias en la dirección general de pesca del Gobierno de Canarias, José Manuel Rodríguez Almenara, marinero y armador en La Graciosa, David Pavón, portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias y la Federación Nacional de Pesca Artesanal y Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España.

‘Foro Cajasiete’ cerrará la temporada fortaleciendo su apuesta por traer a primera línea el debate y la reflexión sobre desafíos y oportunidades en los sectores económicos de las Islas.