Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 26 de junio

El tiempo en las próximas horas seguirá siendo relativamente estable aunque se espera un aumento de humedad durante el fin de semana.

Este viernes volveremos a ver nubes bajas por el norte de las islas, más compactas a primera hora que no tardarán en disiparse, en el caso de La Palma, incluso alguna gota podría dejar. A medida que avance el día también crecerán nubes bajas en medianías del sur- sureste de las islas y ya por la tarde noche esperamos el paso de una banda nubosa de tipo medio y alto.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y en zonas del sur volverán a rondar los 30 grados.

El viento soplará de flojo a moderado de componente norte en la provincia occidental y del nordeste en la oriental.

El estado del mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno a 1 metro de altura y marejadilla en las del sur.

Previsión isla a isla

El Hierro: Veremos nubosidad en muchos puntos de la isla a lo largo del día que aumentarán por la tarde –noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 a los 20 grados en Valverde.

La Palma: La ausencia de viento favorecerá el crecimiento de nubes que podrían dejar alguna gota en medianías. Llegarán nubes altas por la tarde. Las temperaturas no variarán demasiado.

La Gomera: Día de pocas nubes, a lo sumo en el norte, sin más. En el sur estará despejado y a última hora se verá nubosidad alta. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 27 grados.

Tenerife: Veremos nubes bajas, sin descartar que puedan producirse lloviznas por la mañana en medianías del norte. Por el sur, crecerán nubes de evolución. Temperaturas similares.

Gran Canaria: Sol en la cumbre y sur de la isla. Por el norte se verán nubes por la mañana que perderán terreno. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 25 grados en la capital.

Fuerteventura: Veremos nubes bajas por la mañana por el norte y algunas nubes altas que desaparecerán a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

Lanzarote: Nubes bajas por la mañana en el norte y oeste que se irán enseguida. Lucirá el sol gran parte del día, habrá poco viento y las temperaturas variarán entre los 20 y los 27 grados.

La Graciosa: Amanecerá con nubes bajas y a partir del mediodía tenderá a despejarse. Esperamos poco viento y buena mar. Las temperaturas no variarán demasiado.