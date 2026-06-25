‘Todo Rally’ de Televisión Canaria emite este domingo el 50º Rally Ciudad de Telde

El espacio ofrecerá las mejores imágenes de la cuarta cita del campeonato regional este domingo a las 12:00 horas

El programa especializado ‘Todo Rally‘ de Televisión Canaria emitirá un resumen del desarrollo de la edición número 50 del Rally Ciudad de Telde este domingo 28 de junio a partir de las 12:00 horas. El espacio tendrá una duración de 50 minutos y repasará los tramos de la cuarta prueba de la temporada del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA) 2026, que supone además la primera cita del año sobre el asfalto de la isla de Gran Canaria. El certamen regional llega a este punto de la competición con los dos primeros clasificados distanciados por un margen de dos puntos.

En el plano de la competición, Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov defenderán su condición de líderes del campeonato a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2. Por su parte, Enrique Cruz y Yeray Mujica acudirán con el Toyota GR Yaris Rally2 con el objetivo de recortar distancias en la clasificación general y revalidar el triunfo que consiguieron en esta misma prueba el año pasado. El grupo de cabeza se completará con la participación de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro sobre el Citroën C3 Rally2.

La lista de participantes de la máxima categoría incluye nombres destacados de la competición en el Archipiélago como Sergio Fuentes y Teco Hernández, Manuel Mesa y Dailos González, o el regreso de Miguel Suárez junto a Eduardo González. La prueba también contará con la presencia de vehículos de tracción trasera como el Alpine A110 GT+ de Benjamín Avella y el Porsche 911 GT3 de Iván Armas. Asimismo, las copas monomarca aportarán alicientes adicionales con el estreno en Gran Canaria de la Clio Trophy Canarias y el debut en las Islas del Lancia Ypsilon Rally6.

Cobertura digital y conexiones en directo

La producción del espacio televisivo se complementará con una cobertura informativa continua mediante la plataforma Canarias Play y los perfiles oficiales de Deportes de Televisión Canaria en las redes sociales.

Por su parte, el canal de YouTube del área deportiva y la plataforma digital ofrecerán conexiones en directo en momentos estratégicos del fin de semana. La primera de ellas se emitirá el viernes 26 de junio a las 19:45 horas, coincidiendo con la previa del tramo de apertura. Durante la jornada del sábado 27 de junio se realizarán tres ventanas adicionales en directo, programadas para las 10:40, las 14:20 y las 18:00 horas.

De forma simultánea, los canales de Facebook e Instagram actualizarán de forma regular los datos de las clasificaciones, entrevistas y contenido gráfico.

Compromiso histórico con el automovilismo canario

La emisión de las bodas de oro de esta prueba consolida la trayectoria de Televisión Canaria, que desde sus inicios hace más de veinte años ha mantenido su compromiso con la divulgación de este deporte en las Islas. A través de espacios como ‘Todo Rally’, la cadena pública sigue fiel a su cita con el campeonato de asfalto temporada tras temporada, llevando a los hogares del Archipiélago los momentos más destacados de las pruebas más longevas y significativas del patrimonio automovilístico canario.