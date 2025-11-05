La banda colombiana solo hará este concierto en el país durante el año

La banda colombiana Morat ofrecerá el próximo 8 de noviembre en el campo de fútbol de Adeje, en Tenerife, su único concierto en España durante 2025.

Morat hará su único concierto en España el 8 de noviembre en Tenerife. EFE/Alfonso Lozano

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó este miércoles en un comunicado que la elección de la isla por parte de Morat “refuerza el posicionamiento de Tenerife como un destino capaz de atraer grandes eventos internacionales”.

Afonso subrayó que iniciativas como esta “enriquecen la agenda cultural y de ocio y generan un importante impacto económico en sectores como la hostelería y la restauración”.

Presentación de «Ya es mañana»

Morat, considerada una de las bandas más influyentes de la música en español de las últimas décadas, regresa a España tras su paso por el Estadio Metropolitano de Madrid.

Con éxitos como “Cómo te atreves”, “Yo contigo, tú conmigo” o “Besos en guerra”, el grupo presentará en Tenerife temas de su último trabajo, “Ya es mañana”.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y, según la organización, se encuentran a punto de agotarse.