El motorista, de 58 años, tuvo que ser trasladado con traumatismos de carácter grave al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Un motorista grave tras la colisión de dos motos en Artenara, en Gran Canaria. Imagen de Europa Press

Un motorista de 58 años se encuentra herido de carácter grave tras la colisión de dos motos en el municipio de Artenara, en Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 12:22 horas en la carretera GC-216. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que dos motocicletas habían colisionado en la vía mencionada anteriormente.

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente.

El personal del SUC asistió a los dos motoristas y trasladó a uno de ellos al Centro de Salud de Tejeda, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, se procedió a su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.