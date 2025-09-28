ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un motorista, herido grave tras colisionar con una furgoneta estacionada en Tenerife

RTVC
RTVC

El vehículo estaba aparcado junto a una rotonda en La Laguna

Un motorista, de 38 años, ha resultado gravemente herido en La Laguna, en Tenerife, al colisionar la moto que manejaba con una furgoneta que estaba estacionada junto a una rotonda.

Un motorista, herido grave tras colisionar con una furgoneta estacionada en Tenerife. Canarias. EP
Un motorista, herido grave tras colisionar con una furgoneta estacionada en Tenerife. Imagen de archivo del 112 Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que el accidente se produjo a las 05.52 horas de este domingo en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra.

El motorista sufrió politraumatismos de carácter grave y se le trasladó en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

3-2 | Las Palmas Atlético cae en el descuento ante el Intercity

La Gomera reúne a expertos en seguridad y emergencias en unas jornadas técnicas insulares

La carrera y la superación de Carla Suárez, reconocidas en los Premios al Deporte Canario

Alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña y Valencia, donde suspenden las clases mañana lunes

Tres afectados en el incendio de una vivienda en Santa Lucía de Tirajana

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025