El vehículo estaba aparcado junto a una rotonda en La Laguna



Un motorista, de 38 años, ha resultado gravemente herido en La Laguna, en Tenerife, al colisionar la moto que manejaba con una furgoneta que estaba estacionada junto a una rotonda.

Un motorista, herido grave tras colisionar con una furgoneta estacionada en Tenerife. Imagen de archivo del 112 Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado de que el accidente se produjo a las 05.52 horas de este domingo en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra.

El motorista sufrió politraumatismos de carácter grave y se le trasladó en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.