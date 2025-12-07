ES NOTICIA

Un motorista herido tras caer de su moto en Agaete, Gran Canaria

La víctima, un hombre de 36 años, ha sufrido diversas contusiones de carácter moderado tras caer de la moto en Gran Canaria

Un motorista ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de moto en el municipio de Agaete en Gran Canaria, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la carretera GC-200, kilómetro 2, hacia las 11:30 horas.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 36 años ha sufrido diversas contusiones de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

