Un motorista ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de moto en el municipio de Agaete en Gran Canaria, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la carretera GC-200, kilómetro 2, hacia las 11:30 horas.

Como consecuencia del accidente, un hombre de 36 años ha sufrido diversas contusiones de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.