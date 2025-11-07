El afectado presentaba inicialmente varios traumatismos de carácter grave que derivaron en su traslado hospitalario

Un motorista resulta herido de gravedad tras chocar contra un coche en Las Palmas de Gran Canaria. Fotografía: EP

Un motorista de 40 años ha resultado herido de gravedad tras chocar contra un coche en la Avenida Marítima, cerca de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente tuvo lugar en la tarde de este pasado jueves y hasta la zona se desplazó personal del Servicio Canario de Urgencias (SUC).

Al llegar al lugar, se comprobó que el afectado presentaba inicialmente diversos traumatismos de carácter grave, lo que obligó a su traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención sanitaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.