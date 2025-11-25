El obispo emérito ha fallecido a las 14 horas de este martes y se encontraba hospitalizado al agravarse su delicado estado de salud

Bernardo Álvarez, ha fallecido este martes, 25 de noviembre.

El obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, ha fallecido este martes a los 76 años de edad.

Álvarez se encontraba acompañado de su hermana y del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago. Según fuentes del Obispado, se encontraba hospitalizado al agravarse su delicado estado de salud.

Bernardo Álvarez ha recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica.

Trayectoria

En 2005, el papa Benedicto XVI lo nombró obispo Nivariense. Recibió la ordenación Episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, por aquel entonces sede catedralicia. Ese mismo año tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

El papa Francisco aceptó el 16 de septiembre de 2024 la renuncia que le había presentado al cumplir los 75 años. A partir de entonces, pasó a ser obispo emérito de esta diócesis canaria.

