Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara muere a los 66 años tras una larga enfermedad

Muere Guillermo Fernández Vara, el que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos. Fernández Vara falleció a los 66 años tras una larga enfermedad.

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo. Así lo ha informado el PSOE de Extremadura en su cuenta oficial de X. En la imagen, Fernández Vara durante una entrevista con la Agencia EFE en Mérida, el 23 de mayo de 2019. EFE/Archivo/Jero Morales

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región. Estuvo al frente del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024.

Presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años

En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años. Estuvo dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023.

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Con Rodríguez Ibarra entabló una profunda amistad y un recorrido compartido de ideales y valores en Olivenza (Badajoz), su municipio natal.

El pacense Miguel Ángel Gallardo, quien tomó el relevo de Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE extremeño, ha afirmado, a través de un comunicado oficial, que con el fallecimiento de Fernández Vara, una persona que dedicó toda su vida a servir a su tierra, «se va un pedazo de nuestra historia» reciente. «Su pérdida duele profundamente a toda la familia socialista», ha expuesto el líder socialista.

Tres días de luto oficial

Su sucesora al frente del Gobierno extremeño, María Guardiola (PP), ya ha manifestado su reconocimiento y gratitud hacia su figura. Guardiola ha declarado tres días de luto oficial en esta comunidad autónoma.

A su juicio, Fernández Vara ejerció «con entrega sus responsabilidades públicas» y lo hizo «con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos».

«Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra y, en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano», ha resaltado Guardiola.