Un choque entre un turismo y una motocicleta en Tejeda provoca el fallecimiento de un hombre de 40 años

Un motorista de 40 años falleció este sábado tras colisionar contra un turismo en la carretera GC-60, dentro del municipio grancanario de Tejeda. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 12:42 horas y activó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad. Sin embargo, la gravedad de las lesiones causó la muerte del afectado en el mismo lugar del incidente.

Muere un motorista en un accidente de tráfico en Gran Canaria / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias envió al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

A pesar de la rapidez de los sanitarios, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del varón debido a las heridas mortales.

Actuación policial y judicial

Los agentes de la Guardia Civil llegaron con celeridad al punto kilométrico 4,5 de la vía para controlar la situación de seguridad.

Posteriormente, los policías custodiaron el cuerpo de la víctima hasta la llegada de la correspondiente autoridad judicial para el levantamiento.

Además, los mismos guardias civiles realizaron el atestado oportuno con el objetivo de esclarecer las causas exactas del choque entre los vehículos.

Labores de limpieza en la calzada

El personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria acudió también de forma urgente a esta zona de Tejeda.

Los operarios de la corporación insular ejecutaron diversas tareas de limpieza y retirada de restos de la calzada para evitar nuevos peligros.