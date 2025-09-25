Una mujer atrapada en su coche al volcar en Lanzarote

Los bomberos tuvieron que abrir el coche por el maletero para poder rescatar a la mujer atrapada y que la llevaran al hospital de Lanzarote

Una mujer tuvo que ser rescatada este jueves del interior de su coche cuando volcó en el norte de Lanzarote y quedó atrapada. Ocurrió en la LZ-1, en Órzola. La mujer, conductora y única ocupante del vehículo volcó y no podía salir, ya que las puertas quedaron bloqueadas y ellas estaba herida.

Vuelco de un coche con una mujer atrapada en el norte de Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias fue alertado por el CECOES de que se había producido el vuelco de un vehículo tras salirse de la vía.

Una vez en el lugar comprobaron que el vehículo se encontraba en posición de vuelco lateral y que su conductora y única ocupante permanecía aun en su interior. Procedieron a estabilizar el vehículo, para acceder a su interior con seguridad y poder realizar una primera valoración a la ocupante.

Para acceder, hubo que retirar el portón trasero y el sillón trasero para evacuar a la afectada.

Una vez fue liberada del vehículo, los servicios sanitarios se hicieron cargo de la misma, la cual fue evacuada al Hospital General.



