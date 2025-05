La mujer alquiló una vivienda en El Batán, Las Palmas de Gran Canaria, y tras el embardo de la vivienda a su propietario, Hacienda le comunicó que tenía derecho de tanteo y retracto

Aroa Pérez vive de alquiler en una vivienda del barrio de El Batán de Las Palmas de Gran Canaria desde 2017. Cuando su propietario la perdió, se presentó a la subasta pero no pudo ejercer el derecho de tanteo. Denunció, pero este jueves la mujer ha sido desahuciada a pesar de que los tribunales no se han pronunciado. Asegura que no puede acceder a una vivienda a pesar de tener trabajo estable y una nómina.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La mujer desahuciada alquiló la vivienda para estar más próxima a su familia. En ese momento le explican que la casa está embargada por parte de Hacienda y que ella tiene un derecho, un derecho al tanteo y al retracto, que es una prioridad para cuando esa vivienda se subaste pueda tener ella preferencia a la hora de adquirirla.

En su momento, según Aroa, Hacienda le informa de que no va a tener ningún problema, pero de repente todo se empieza a complicar y mientras le van diciendo por un lado que los pasos que está dando son los correctos, por otra parte, Hacienda ha continuado con la venta del inmueble.

Desahuciada de una vivienda en El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria

Tras dos subastas, pagando rigurosamente a Hacienda el alquiler, hay una oferta y ejerce su derecho de retracto. Pero surgen problemas en varios juzgados a pesar de seguir los pasos que le han indicado. Le demandan hasta el punto de producirse un desahucio, sin notificación ninguna del proceder del nuevo propietario.