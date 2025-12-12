Una mujer grave al chocar el coche contra el antiguo Estadio Insular

La mujer ha sufrido traumatismos de carácter grave después de que su coche chocase contra el antiguo Estadio Insular, en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer ha sufrido esta madrugada traumatismos graves al chocar el coche en el que iba contra una columna del antiguo Estadio Insular, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el 112.

Fachada del Estadio Insular

El siniestro ha tenido lugar a las 03.28 horas en la calle General Mas de Gaminde, en las inmediaciones de la zona comercial de Mesa y López. En el accidente, un hombre también ha resultado afectado.

Ambos han sido trasladados en ambulancias del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En esta emergencia intervinieron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria y de la Policía Local. Estos últimos regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.