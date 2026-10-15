Margot Robayna, ganadera y propietaria de la quesería La Villa, lleva 17 años al frente de una explotación con más de 500 cabras en Betancuria

El Cabildo de Fuerteventura ha reconocido a seis mujeres por su trayectoria y contribución al sector primario de la isla con motivo del Día de la Mujer Rural, que se conmemora este jueves. Entre las homenajeadas se encuentra Margot Robayna Alonso, empresaria ganadera natural de Betancuria.

El Cabildo de Fuerteventura rinde homenaje a la mujer rural en un acto en Betancuria / Cabildo de Fuerteventura / RTVC

Robayna está al frente de la quesería La Villa desde hace 17 años, una actividad que heredó de sus abuelos y sus padres. Actualmente, su explotación cuenta con más de 500 cabras y combina la tradición ganadera con la innovación en la elaboración de quesos.

Tradición e innovación en la quesería La Villa

Uno de sus productos más característicos es el queso de trapo, elaborado completamente a mano y con una buena acogida entre los consumidores. A esta especialidad se suman otras variedades que incorporan sabores como el ahumado, el orégano o la ceniza.

Quesos canarios / RTVC

La ganadera reconoce que el trabajo en el campo presenta dificultades, aunque asegura que disfruta de su profesión y afronta los inconvenientes del día a día.

Un reconocimiento al trabajo de las mujeres rurales

Para Margot Robayna, este homenaje supone un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que exige el sector primario. La empresaria quiso dedicar el reconocimiento a su madre, a quien considera una mujer rural aún más vinculada al campo que ella misma.

Su trayectoria representa el papel de las mujeres en el mantenimiento de la actividad ganadera y de las tradiciones queseras de Fuerteventura, así como su contribución a la continuidad del sector primario majorero.