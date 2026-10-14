Cambian el acceso a Rosa de la Monja por las obras entre Puerto del Rosario y La Caldereta

Las obras de la nueva autovía entre Puerto del Rosario y La Caldereta han obligado a cambiar el acceso a la zona de Rosa de la Monja, en Fuerteventura

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias modificará el acceso a la población de Rosa de la Monja, en Fuerteventura. Lo harán por las obras de la nueva autovía Puerto del Rosario-La Caldereta, que incluye la variante de las carreteras FV-1, FV-3 y FV-2. El desvío de tráfico en la carretera FV-230 se llevará a cabo a partir de este jueves, 15 de octubre.

Nueva florieta de la FV-1

La modificación responde a la ejecución de las capas de afirmado de la nueva autovía y de su mediana. El objetivo es completar los trabajos del tronco de la infraestructura en el punto donde intersecta con la FV-230.

A partir de este jueves, os vehículos que accedan a Rosa de la Monja deberán hacerlo por la nueva glorieta de la carretera FV-1. Es la situada en el punto kilométrico 2+700 y conectada con el nuevo enlace de La Hondura.

Esta modificación establece el acceso definitivo a la población a través de la nueva infraestructura viaria.

Señalizado y supervisado

Para facilitar la circulación y minimizar las molestias a los usuarios, el desvío estará debidamente señalizado y contará con la supervisión de los operarios de la obra durante su puesta en marcha, indica la nota.

La Consejería solicita a los conductores que extremen la precaución, presten atención a la señalización provisional y sigan las indicaciones establecidas para acceder a Rosa de la Monja durante la ejecución de los trabajos.