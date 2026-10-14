Entre 9.000 y 18.000 mujeres podrían ser víctimas de trata en España

Expertos alertan del aumento de mujeres jóvenes canarias y españolas en redes de prostitución debido a la situación económica

Las jornadas sobre trata de mujeres y niñas celebradas en la Universidad de La Laguna han alertado del aumento de mujeres jóvenes canarias y españolas en redes de prostitución. Aseguran que muchas se ven obligadas a prostituirse ante la situación económica. Señalan que muchas víctimas tienen entre 23 y 27 años y son de origen latinoamericano.

Cinco años de explotación en más de 40 prostíbulos

Una de las voces del encuentro fue la de Amelia Tiganus, activista y superviviente de trata y explotación sexual. Tiganus relató su experiencia, marcada por cinco años de explotación en más de 40 prostíbulos.

‘Ídolos de Tara’, en defensa del abolicionismo de la prostitución / EFE / RTVC

Durante su intervención, defendió una visión de la sexualidad basada en la conexión emocional y el encuentro entre personas, frente a una realidad que, en sus palabras, desvirtúa ese vínculo.

Las jornadas pusieron así el foco en la necesidad de prevenir la explotación sexual, detectar las situaciones de riesgo y ofrecer apoyo a las mujeres que atraviesan estas situaciones.

Más mujeres jóvenes canarias y españolas

Celia Pontigarrote, coordinadora autonómica de BETANIA, alertó del incremento de mujeres jóvenes canarias y españolas vinculadas a estas redes. La intervención puso el foco en la necesidad de detectar las situaciones de vulnerabilidad y reforzar la atención a las víctimas.

Por su parte, Alba Cabrera Meneses, socióloga e investigadora de VioSex, señaló la responsabilidad de los hombres que consumen prostitución y cuestionó un sistema que, según explicó, puede situar a muchas mujeres en contextos de explotación.

‘Ídolos de Tara’, en defensa del abolicionismo de la prostitución / EFE / RTVC

La educación sexual, clave para la prevención

Los expertos señalaron la importancia de abordar la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, tanto en los centros educativos como en el entorno familiar.

En este contexto, advirtieron de que el consumo temprano de pornografía puede contribuir a construir una visión distorsionada de las relaciones sexuales. Por ello, defendieron una educación que ayude a comprender el consentimiento, el respeto y las relaciones basadas en la igualdad.