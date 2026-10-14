Entre 9.000 y 18.000 mujeres podrían ser víctimas de trata en España

Expertos alertan del aumento de mujeres jóvenes canarias y españolas en redes de prostitución debido a la situación económica
Las jornadas sobre trata de mujeres y niñas celebradas en la Universidad de La Laguna han alertado del aumento de mujeres jóvenes canarias y españolas en redes de prostitución. Aseguran que muchas se ven obligadas a prostituirse ante la situación económica. Señalan que muchas víctimas tienen entre 23 y 27 años y son de origen latinoamericano.
Cinco años de explotación en más de 40 prostíbulos
Una de las voces del encuentro fue la de Amelia Tiganus, activista y superviviente de trata y explotación sexual. Tiganus relató su experiencia, marcada por cinco años de explotación en más de 40 prostíbulos.
Durante su intervención, defendió una visión de la sexualidad basada en la conexión emocional y el encuentro entre personas, frente a una realidad que, en sus palabras, desvirtúa ese vínculo.
Las jornadas pusieron así el foco en la necesidad de prevenir la explotación sexual, detectar las situaciones de riesgo y ofrecer apoyo a las mujeres que atraviesan estas situaciones.
Más mujeres jóvenes canarias y españolas
Celia Pontigarrote, coordinadora autonómica de BETANIA, alertó del incremento de mujeres jóvenes canarias y españolas vinculadas a estas redes. La intervención puso el foco en la necesidad de detectar las situaciones de vulnerabilidad y reforzar la atención a las víctimas.
Por su parte, Alba Cabrera Meneses, socióloga e investigadora de VioSex, señaló la responsabilidad de los hombres que consumen prostitución y cuestionó un sistema que, según explicó, puede situar a muchas mujeres en contextos de explotación.
La educación sexual, clave para la prevención
Los expertos señalaron la importancia de abordar la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, tanto en los centros educativos como en el entorno familiar.
En este contexto, advirtieron de que el consumo temprano de pornografía puede contribuir a construir una visión distorsionada de las relaciones sexuales. Por ello, defendieron una educación que ayude a comprender el consentimiento, el respeto y las relaciones basadas en la igualdad.