‘Mujeres con cáncer de mama caminando por la vida’, un documental de Yaiza Diaz

Retrata la experiencia de la periodista canaria Yaiza Díaz al recorrer los 120 kilómetros del Camino Portugués junto a otras supervivientes de cáncer de mama

Este lunes 13 de octubre, justo después de ‘Gente Maravillosa‘, Televisión Canaria estrena a las 23:50 horas el reportaje documental ‘Mujeres con cáncer de mama caminando por la vida‘, un emocionante relato de fortaleza y esperanza protagonizado por mujeres que han superado un cáncer de mama.

En este trabajo, la periodista tinerfeña Yaiza Díaz recorre los 120 kilómetros del Camino Portugués junto a otras supervivientes, compartiendo una experiencia de convivencia, superación y sororidad. El documental pone el foco en la importancia de la detección precoz y en los vínculos que se tejen entre quienes han atravesado una misma enfermedad, transformando el recorrido en un símbolo de vida y resiliencia.

Díaz retrata desde dentro la experiencia vivida al participar en el proyecto ‘Camino de Santiago por la vida‘, una iniciativa promovida por la Fundación Canaria Carrera por la Vida, que impulsa la concienciación sobre el cáncer de mama y el acompañamiento emocional a quienes lo padecen.

En su tercera edición, celebrada del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2025, los participantes completaron los 120 kilómetros del Camino Portugués con el objetivo de convivir, compartir tiempos, experiencias, y establecer nexos entre las personas con cáncer de mama y entre sus acompañantes.

El proyecto, que se desarrolla bajo el lema “El camino es la meta”, busca sensibilizar también a las y los peregrinos que encuentran en su ruta, recordando la trascendencia de la detección precoz y la visibilización de la supervivencia. Durante la marcha, se ofrecen medidas de asistencia y apoyo a quienes estén o hayan estado en tratamiento, garantizando que cada paso sea un avance hacia la vida.

‘Camino de Santiago por la vida’ cuenta con el respaldo del Área de Salud del Ayuntamiento de Adeje y de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, que se suman a esta iniciativa cargada de emoción, solidaridad y compromiso social.