‘Ídolos de Tara’ aborda la violencia de género en mujeres con discapacidad

El programa de La Radio Canaria analiza el acuerdo entre CERMI y el Instituto Canario de Igualdad para combatir la doble discriminación

El programa de La Radio Canaria ‘Ídolos de Tara‘ dedica su nueva entrega, este martes a las 18:30 horas, a visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, una realidad marcada por formas de violencia menos visibles y por obstáculos añadidos como la falta de credibilidad hacia sus testimonios.

En este contexto, el espacio aborda la reciente renovación del Acuerdo de colaboración entre distintas organizaciones —entre ellas, CERMI y el Instituto Canario de Igualdad— para impulsar estrategias comunes orientadas a erradicar las discriminaciones y violencias que afectan a este colectivo. Se trata de una alianza iniciada hace cuatro años con el objetivo de combatir las dobles e incluso triples discriminaciones que pueden sufrir estas mujeres.

Instituto Canario de Igualdad y CERMI renuevan Convenio para combatir la discriminación en mujeres con discapacidad

La delegada de Igualdad de RTVC y responsable del programa, Noemi Galván, recuerda que “las estadísticas más recientes de violencia sobre la mujer revelan que prácticamente la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género”. En ese sentido, sostiene que es fundamental seguir sacando a la luz realidades más difíciles de detectar, como la violencia estructural y la violencia simbólica.

La credibilidad, clave para romper el silencio

Para ofrecer una visión cercana y experta, ‘Ídolos de Tara‘ cuenta como invitada con Sandra Santana, responsable de la Comisión de Igualdad de CERMI, quien subraya la importancia de poner en marcha medidas que favorezcan la credibilidad. «Según datos oficiales, una de las principales dificultades que encuentran las mujeres con discapacidad cuando relatan que sufren violencia de género es que se duda de su testimonio», señala Santana.

En el capítulo de actualidad desde la perspectiva de género, el programa también se detiene en la repercusión nacional e internacional de la denuncia contra el cantante Julio Iglesias, en un fenómeno que el espacio contextualiza como un ‘Me Too’ nacional.

Noemí Galván, delegada de Igualdad en RTVC y conductora del programa ‘Idolos de Tara’

Además, el programa conversará con Altamira Gonzalo, jurista y vicepresidenta de Feministas Socialistas, sobre el documento firmado por destacadas mujeres del PSOE para solicitar a la dirección del partido la celebración de una conferencia sobre Igualdad. Gonzalo reflexiona sobre la fractura generada por la gestión de denuncias de acoso sexual y acoso dentro del partido.