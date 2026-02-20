‘Mujeres sin Fronteras’, el espacio mensual de ‘El Alpende’, rescata la voz de las ‘ancestras’

Bajo el lema ‘La Lengua es Matria’, el programa de La Radio Canaria celebra este sábado a las 6:00 horas y el domingo a las 17:00 horas el Día Internacional de las Lenguas Maternas

Este sábado, 21 de febrero, a las 06:00 horas, y el domingo, 22 de febrero, en redifusión, a las 17:00 horas, el programa ‘El Alpende‘ de La Radio Canaria, conducido por Leny González, centrará su contenido en el papel de la mujer en la conservación de las distintas lenguas que se hablan en el mundo, bajo el lema «La Lengua es Matria«.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el espacio mensual ‘Mujeres sin Fronteras’, que forma parte de ‘El Alpende’, dedicará esta edición especial a una figura fundamental en la Historia de la Humanidad: la mujer como custodia de la palabra. Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea, la Red Europea de Mujeres Migrantes y el proyecto RIZA para la Asociación de Mujeres Unidas del Mundo AMUM.

«Dicen que la patria verdadera es la lengua que escuchamos antes de nacer, mientras somos acunados. De eso hablaremos, del porqué podemos afirmar que la lengua es matria», avanza Leny González. El programa explorará cómo abuelas, madres y hermanas han sido responsables de que idiomas milenarios sobrevivan a conquistas y olvidos a través de los cantos de cuna, la cocina y la intimidad del hogar.

El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas

Un puente entre el barranco y la selva

Para esta edición especial, Leny González contará con dos invitadas que representan la resistencia cultural de realidades geográficamente distantes, pero unidas por la emoción y la memoria. Por un lado, los micrófonos de La Radio Canaria recibirán a Chona Del Toro Montesdeoca, miembro de la Asociación Canaria de la Cultura Tamazight (AZAR). “Con ella, viajaremos al pasado aborigen de las Islas para descubrir qué palabras de nuestros ancestros siguen vivas en nuestra boca y cómo la mujer canaria fue pieza clave en la transmisión de esa herencia afroasiática”, avanza Leny González.

Chona del Toro Montesdeoca, Leny González y Sonia Valdéz

Desde el Cono Sur llegará Sonia Valdéz, profesora de guaraní y miembro de la Asociación Guaraní de Paraguay en Canarias. Valdéz nos acercará al Avañe’ẽ, (guaraní), una lengua indígena que se ha mantenido viva y vibrante gracias a la fuerza de las mujeres paraguayas, desafiando siglos de imposición colonial.

«No esperen una clase de lingüística», señala Leny González, «este especial de ‘Mujeres sin Fronteras’ se centrará en lo humano, en las nanas que calman el llanto, en las palabras intraducibles que definen el amor y en el orgullo de las migrantes que, lejos de su tierra, siguen regalando su lengua materna a sus hijos», sentencia.

Compromiso con los Derechos Humanos

El espacio mensual ‘Mujeres sin Fronteras’, integrado en ‘El Alpende’, cuenta con el respaldo de la Unión Europea, la Red Europea de Mujeres Migrantes y el proyecto RIZA para la Asociación Mujeres Unidas del Mundo AMUM.

«Es una colaboración imprescindible para visibilizar las distintas realidades de las mujeres migrantes y refugiadas en Canarias y para ofrecer ayudas, que son tan importantes como la difusión de sus actividades», subraya Leny González.

Opciones para contactar: correo mujeresunidasdelmundo@gmail.com, en redes sociales como Instagram/X: @AmumCan y en Facebook, Mujeres Unidas del Mundo AMUM.