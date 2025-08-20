Multas por aglomerarse al atardecer en los miradores de Tenerife

Tenerife avisa de denuncias ante la aglomeración de personas y vehículos en los miradores de la Corona Forestal, donde se aglomeran personas y vehículos al atardecer



La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha advertido este miércoles de medidas punitivas ante la aglomeración de personas y vehículos en los miradores de la Corona Forestal al atardecer. Solo en el primer semestre del año se han tramitado 700 denuncias por infracciones medioambientales en la isla.

Mirador de Chipeque, uno de los que están sufriendo las consecuencias de las aglomeraciones este verano

Medidas disuasorias

Para persuadir a los que quieran incumplir la norma, el Cabildo de Tenerife ha coordinado dispositivos de seguridad con la Guardia Civil, Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente. El objetivo es controlar la afluencia de personas en el Parque Natural de la Corona Forestal.

En concreto, se ha reforzado la vigilancia con agentes de Medio Ambiente en los miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa. Esta actuación se ha coordinado con la Guardia Civil y también contará con la presencia de la Policía Canaria a partir de la próxima semana.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explica que “hemos tenido que tomar medidas punitivas y disuasorias debido a las aglomeraciones que estamos viendo a las horas del atardecer en determinados miradores en la zona de Corona Forestal».

«Nuestra máxima es proteger nuestro territorio, nuestros montes, y lo cierto es que vemos como cada atardecer hay aglomeraciones que no solamente producen retenciones en las carreteras aparcando de cualquier manera, sino también suponen un riesgo para la seguridad de las personas, ya que en muchas ocasiones podemos estar en situación de riesgo por incendio forestal”, precisa Rosa Dávila.

Fechas críticas

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que se trabaja desde hace tiempo para abordar los problemas causados por la afluencia masiva de personas y vehículos a los principales espacios naturales protegidos de Tenerife.

En determinadas fechas, como en Semana Santa, se han establecido dispositivos especiales y ahora también se está haciendo «viendo la afluencia que hay en determinados miradores de la Corona Forestal».

«El que incumpla las normas será denunciado y sancionado con posterioridad«, advierte la consejera.

Blanca Pérez señala que es un asunto complejo que requiere una respuesta coordinada desde diferentes administraciones «y en ese camino estamos».

Vigilancia permanente

Además, prosigue, se trabaja para dotar a esos espacios de vigilancia permanente porque no solo hay que proteger la naturaleza, sino que «hablamos de problemas de seguridad ante un posible incendio”.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, señala que “no podemos permitir que se invadan los espacios naturales incumpliendo las normas y nuestros agentes de Medio Ambiente están facultados para denunciar a las personas y vehículos que no las cumplan».

Esas denuncias se trasladan a la Dirección General de Tráfico, que es la encargada de sancionar y de hecho, precisa Millán, ya se han tramitado algunas denuncias al respecto en los últimos días.

En ese sentido, en el primer semestre de este año se han tramitado alrededor de 700 denuncias por diferentes infracciones medioambientales en la isla de Tenerife.