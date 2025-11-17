España se encuentra a un paso de confirmar su presencia en el Mundial 2026, mientras que 32 selecciones ya están clasificadas

Mundial 2026: ya hay 32 selecciones clasificadas

A falta de completarse el cupo total de 48 participantes para el Mundial 2026, ya son 32 las selecciones que tienen asegurado su billete para la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que por primera vez contará con este nuevo formato ampliado, avanza en su fase clasificatoria con varios grupos aún por resolverse, incluido el de España, donde queda una última jornada decisiva.

Las 32 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Anfitrionas (3):

1. Estados Unidos

2. México

3. Canadá

Europa – UEFA (6):

Inglaterra Francia Croacia Portugal Noruega

Sudamérica – CONMEBOL (7):

Argentina Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay

Asia – AFC (8):

Australia Irán Japón Corea del Sur Arabia Saudí Qatar Jordania Uzbekistán

África – CAF (10):

Argelia Túnez Egipto Ghana Marruecos Cabo Verde Costa de Marfil Senegal Sudáfrica

Oceanía – OFC (1):

Nueva Zelanda

España, a un paso del billete directo al Mundial

La selección española llega a la última jornada del Grupo E con la clasificación prácticamente asegurada y con el liderato muy encarrilado. Con 15 puntos, España domina un grupo en el que solo Turquía, con 12 puntos, mantiene opciones matemáticas de arrebatarle la primera plaza.

El calendario del 18 de noviembre dictará sentencia, con los duelos España–Turquía y Bulgaria–Georgia como cierre de la fase. Para los de Luis de la Fuente, el escenario es cómodo: el equipo ya tiene garantizada su presencia entre los dos primeros y solo una catástrofe impediría su acceso directo al Mundial. En concreto, España solo perdería el liderato si cae ante Turquía por siete goles o más, un marcador prácticamente inverosímil a este nivel competitivo. Únicamente en ese caso, la selección se vería obligada a disputar los play-offs.

En cambio, Turquía se juega su última carta. Aunque también tiene asegurado acabar en posiciones de clasificación, su única vía para evitar la repesca es lograr esa improbable goleada histórica. Georgia, con solo 3 puntos, y Bulgaria, sin puntuar, afrontan la jornada final sin opciones de alcanzar los dos primeros puestos.