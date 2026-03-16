Una delegación técnica evalúa las obras de ampliación y la movilidad de la capital para cumplir los requisitos internacionales

Una delegación de la FIFA ha inspeccionado este lunes el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. El equipo técnico analiza las obras de reforma y el plan de movilidad ciudadana. Esta visita garantiza que la sede cumpla con las exigencias del Mundial 2030.

La FIFA supervisa el Estadio de Gran Canaria para el Mundial 2030 / Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria

Representantes del máximo organismo del fútbol mundial recorrieron hoy todas las instalaciones del recinto deportivo. Los técnicos de la FIFA estuvieron acompañados por diversos responsables institucionales del proyecto mundialista. También participaron especialistas técnicos encargados de supervisar cada detalle de la futura transformación.

Evaluación técnica y coordinación institucional

La dirección general de la UD Las Palmas participó activamente durante toda la jornada de trabajo. El club colabora estrechamente como principal usuario del estadio situado en el barrio de Siete Palmas. Esta cooperación resulta fundamental para coordinar los cambios operativos que requiere la competición.

La visita representa un avance crucial dentro del proceso de planificación estratégica para el torneo internacional. Los inspectores recabaron datos sobre los accesos y la capacidad logística del entorno urbano. Todas estas métricas aseguran que la ciudad pueda albergar un evento de tal magnitud.

Ampliación de aforo y proyecto ‘La Nube’

El objetivo principal de la remodelación consiste en aumentar la capacidad total del recinto deportivo. El estadio pasará de 32.400 asientos a superar las 40.000 plazas de aforo. Por consiguiente, la instalación cumplirá con la normativa mínima que exige la FIFA.

El Cabildo de Gran Canaria fija octubre de 2029 como fecha límite para finalizar los trabajos. La institución insular coordina la ejecución del ambicioso proyecto arquitectónico denominado ‘La Nube’. De este modo, la isla llegará a tiempo para la gran cita mundialista.

Las obras comenzaron este mismo mes con la demolición de la antigua Torre Este del estadio. Esta actuación permite liberar el espacio necesario para ampliar los graderíos de forma segura. Sin duda, este derribo marca el inicio del camino hacia el Mundial.