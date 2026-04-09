La final de la Copa de la Reina será una reedición de la última final en la que ganó por 2-0 el equipo catalán

Coordinación institucional para la organización de la final de la Copa de la Reina en Gran Canaria.

La final de la Copa de la Reina que enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid en el estadio de Gran Canaria ha quedado fijada para las 18:00 horas del jueves 16 de mayo.

El Barcelona, club más laureado del torneo con once coronas, defenderá el título que ha conseguido consecutivamente las dos anteriores ediciones y ha ganado siete de las últimas nueve ediciones. Mientras que el Atlético de Madrid logró su segunda victoria hace tres años al imponerse en los penaltis al Real Madrid.

El duelo será una reedición de la última final, disputada en el estadio El Alcoraz de Huesca, en la que ganó por 2-0 el equipo catalán con un doblete de la internacional Claudia Pina.

El conjunto azulgrana se ha presentado en la final de la actual edición tras ganar al Alavés (1-6), al Real Madrid (0-4) y al Badalona Women (4-1 en eliminatoria a doble partido). El equipo rojiblanco ha eliminado al Alhama ElPozo (1-1 y 4-5 en los penaltis), al Athletic Club (4-1) y al Costa Adeje Tenerife (1-0 y 1-0).