El municipio de Mogán regresa al 63º Festival Blume Gran Canaria

Mogán acogió una de las jornadas más espectaculares y recordadas de la 63ª edición del Blume Gran Canaria con la celebración de un grandioso Festival Nocturno que tuvo como escenario natural la Plaza de Las Gañanías en el Puerto de Mogán.

Más de 400 gimnastas, de todas las edades, participaron en una sesión irrepetible, por la belleza de su entorno, en uno de los rincones más hermosos de Gran Canaria en el que significó el retorno del municipio del suroeste al evento deportivo.

Las delegaciones alemana, danesa y suiza acompañaron a los grupos canarios que hicieron las delicias de un público entregado a la música, la coreografía, el esfuerzo y el talento de todos los participantes. El Grupo Folclórico Gran Canaria, la Escuela Deportiva Municipal de Zumba y Gimnasia Rítmica, los Mayores de Mogán en Forma- Bailes Latinos y Deportivos y el Grupo ACEDANCE, los cuatro de Mogán, además de la Academia World Entertainment School, el club alemán Jakaduwo Hamburg, el suizo SenVital Zuri y el danés Danske Gymnastik Idraetsforeninger ofrecieron un meritorio espectáculo con actuaciones repletas de calidad que esconden un arduo trabajo previo.

Un espectáculo irrepetible en Mogán

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel Becerra, se mostró orgulloso por el resultado de una jornada sin parangón: “Ha sido un espectáculo increíble en uno de los rincones más visitados de la isla, un lugar atípico como es “La Pequeña Venecia” en el que disfrutar de la gimnasia al aire libre. Además, las escuelas de danza y grupos de baile del municipio han tenido la gran oportunidad de poner en práctica, para felicidad de sus familias, todo lo aprendido durante estos años”.

Asimismo, se desarrolló, también en horario nocturno, una destacada sesión deportiva en el CC Yumbo de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con más de 150 gimnastas de Suecia, Alemania y Gran Bretaña, así como la apertura de más de treinta talleres lúdico-deportivos.

El presidente del CD Gimnasio Las Palmas y organizador del evento, Jesús Telo, destacó “el regreso de la gimnasia a Mogán con un resultado espectacular en una sesión de gimnasia preciosa, muy llamativa y emocionante. El resto de la jornada dejó una concurrida presencia de deportistas en el CC Yumbo con la apertura de los talleres que nos acompañarán durante las jornadas que restan para ponerle el colofón a la gran fiesta de la gimnasia en Canarias”.

La jornada de mañana brindará el debut, en la presente edición, de los grupos y clubes del municipio de Villa de Santa Brígida con una sesión de más de 200 gimnastas de tres países en el complejo municipal de Deportes, entre los que destaca el Club de Gimnasia Rítmica Elegance del municipio de las medianías.